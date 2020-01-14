Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroLegue'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Asvel ile karşı karşıya gelecek. Son mücadelede rakibini 88-72 mağlup eden temsilcimiz bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler...

THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, bugün Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek. Euroleague'de 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti.

Konuk ekip ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Asvel maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanacak.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.

AVRUPA'DA 528. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına bugün ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.