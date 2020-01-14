CANLI | Fenerbahçe Beko - ASVEL
EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Asvel ile karşı karşıya geliyor. Son mücadelede rakibini 88-72 mağlup eden temsilcimiz bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımını konuk ediyor. Euroleague'de 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti.
Konuk ekip ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko - Asvel maçı bugün saat 20.45'te başladı.. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanıyor.
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.
1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 2-3 Asvel
AVRUPA'DA 528. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına bugün ASVEL karşısında çıktı.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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