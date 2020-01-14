14 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

CANLI | Fenerbahçe Beko - ASVEL

CANLI | Fenerbahçe Beko - ASVEL
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde , Fransız ekibi ile karşı karşıya geliyor. Son mücadelede rakibini 88-72 mağlup eden temsilcimiz bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague'in 19. haftasında , 'nın takımını konuk ediyor. Euroleague'de 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti.

Konuk ekip ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko - Asvel maçı bugün saat 20.45'te başladı.. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanıyor.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 2-3 Asvel

AVRUPA'DA 528. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına bugün ASVEL karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku! Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku!
CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe
Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra... Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör