02 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko

CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 Giriş Tarihi: 02.01.2020

Basketbol Takımı, 17. hafta maçında Yunanistan ekibi ile deplasmanda karşılaşıyor. Kritik mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen , geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, 'nde 26. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.

1. ÇEYREK: Olympiakos 20-22 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: Olympiakos 40-52 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: Olympiakos: 61-74 Fenerbahçe Beko

4. ÇEYREK: Olympiakos: 72-84 Fenerbahçe Beko

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Avrupa'da 526. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına yarın Olympiakos karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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