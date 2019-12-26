26 Aralık 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Ara transfer çalışmalarını sürdüren , son olarak Portekiz ekiplerinden Rio Ave forması giyen ve bonservisi elinde bulunan tecrübeli sol bek Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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