24 Aralık 2019, Salı

FENERBAHÇE

Trabzonspor deplasmanda kral

Trabzonspor deplasmanda kral
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden , bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı. Bordo-mavililer deplasman sıralamasında lider durumda bulunuyor.

'de deplasmanda iç sahaya göre daha başarılı sonuçlar elde eden bordo-mavililer, dün akşam da 'u 1-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda sadece Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan , oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada şu ana kadar 15 puan toplayan bordo-mavili ekip, söz konusu haftalar itibarıyla deplasmanda aynı puan sahip olan 'in önünde averajla lider durumda yer alıyor.

Deplasmanda iç sahaya göre daha çok puan topladı
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u yenerek dış sahada, evine göre daha çok puan toplamış oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 8 maçta 14 puan toplarken, deplasmanda ise 15 puan elde ederek iç sahaya göre daha iyi bir performans ortaya koydu.

2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dış saha puanı
Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra söz konusu haftalar itibarıyla en iyi dış saha puanına ulaştı. ekibi, söz konusu sezonda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan ile ilk sırada yer alıyordu. Bordo-mavili takım, bu sezon da 15 puan ile deplasmanda sıralamasında zirvede bulunuyor.

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
: 1 - Trabzonspor: 2
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3
: 1 - Trabzonspor: 3
Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ersun Yanal bombayı patlattı! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi... Ersun Yanal bombayı patlattı! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi...
F.Bahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı! F.Bahçe - Beşiktaş maçının VAR konuşmalarını açıkladı!
G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör