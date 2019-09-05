05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

F.Bahçe’de Alanyaspor mesaisi sürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.09.2019

, Süper Lig’in 4’üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. 'de Isla ve Moses takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
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