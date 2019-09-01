01 Eylül 2019, Pazar
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EKSİKLER ÇOK AMA...
Avrupa mesaisi nedeniyle ligin en hazır takımı olan Trabzonspor ise İstanbul'da şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. Bordomavililer, yeni transferlerden Sturridge ile Abdülkadir Ömür ve Onazi'den yoksun sahaya çıkacak. Ev sahibi Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Moses forma giyemeyecek. Bu arada Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ile birlikte taraftarı önünde oynadığı son 6 lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
ZANKA'YA ÖZEL GÖREV
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon maçında bazı isimlere özel görev verecek. Savunmanın önemli ismi Zanka, Trabzonspor'un güçlü fiziğiyle öne çıkan ismi Sörloth'a yakın markaj yapacak. Orta alanda görev yapacak olan Emre ile Tolga ise dönüşümlü olarak sol bekte oynayacak Dirar'a yardım edecek.
KOSOVA'NIN GÖZDESİ
Süper Lig'in ilk iki haftasında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'na da davet edildi. Yıldız futbolcu, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna çağrıldı.
AYDINUS'UN 5. SINAVI
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un daha önce yönettiği iki takımın mücadelesinde sarı-lacivertliler 1 galibiyet alırken, diğer 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
ELDİVENLER YİNE ALTAY'DA
Sezonun ilk iki haftasında kaleyi koruyan Altay, Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkacak. Özellikle geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı oynanan maçta yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan genç kaleci, eldivenleri giyecek.
FIRTINA'NIN ADAMLARI
Ülker Stadı'nda 22 yıllık kazanamama serisine son vermeyi hedefleyen Trabzonspor'da gözler iki isimde olacak. Teknik direktör Ünal Karaman, tüm planlarını hücumdaki iki önemli ismi Sörloth ve Nwakaeme üzerine kuracak.
Kadıköy'de dev kapışma!
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan F.Bahçe, 22 yıllık geleneği sürdermek için sahaya çıkacak, 45 bin taraftarın desteğini de arkasına alacak. Avrupa’da fırtına gibi esen Trabzonspor ise şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. İki ezeli rakibin mücadelesi saat 21.45’te başlayacak.
Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Lige iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe ile Avrupa'da fırtına gibi esen Trabzonspor, kozlarını paylaşacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 22 yıldır rakibine Kadıköy'de kaybetmeyen sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmeyi hedefleyecek. 45 bin taraftarının desteğini de alması beklenen F.Bahçe, kazanması halinde 9 sezon sonra ilk kez 3'te 3 yapacak.
EKSİKLER ÇOK AMA...
Avrupa mesaisi nedeniyle ligin en hazır takımı olan Trabzonspor ise İstanbul'da şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. Bordomavililer, yeni transferlerden Sturridge ile Abdülkadir Ömür ve Onazi'den yoksun sahaya çıkacak. Ev sahibi Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Isla ve Moses forma giyemeyecek. Bu arada Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ile birlikte taraftarı önünde oynadığı son 6 lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
ZANKA'YA ÖZEL GÖREV
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon maçında bazı isimlere özel görev verecek. Savunmanın önemli ismi Zanka, Trabzonspor'un güçlü fiziğiyle öne çıkan ismi Sörloth'a yakın markaj yapacak. Orta alanda görev yapacak olan Emre ile Tolga ise dönüşümlü olarak sol bekte oynayacak Dirar'a yardım edecek.
GÖZLER MURİÇ'TEFenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Trabzonspor karşılaşmasında takımının en önemli kozlarından biri olacak. İlk iki maçta 2 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, bordo- mavililere karşı sarılacivertlilerin kilit isimleri arasında yer alacak.
KOSOVA'NIN GÖZDESİ
Süper Lig'in ilk iki haftasında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'na da davet edildi. Yıldız futbolcu, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna çağrıldı.
AYDINUS'UN 5. SINAVI
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un daha önce yönettiği iki takımın mücadelesinde sarı-lacivertliler 1 galibiyet alırken, diğer 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
TARAFTARI ÖNÜNDE KAYBETMİYORDerbilerde ezeli rakiplerine sahasında geçit vermeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı da ligde 22 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer karşısında Kadıköy'deki son yenilgisini 20 Mart 1993'te alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
ELDİVENLER YİNE ALTAY'DA
Sezonun ilk iki haftasında kaleyi koruyan Altay, Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkacak. Özellikle geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı oynanan maçta yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan genç kaleci, eldivenleri giyecek.
FIRTINA'NIN ADAMLARI
Ülker Stadı'nda 22 yıllık kazanamama serisine son vermeyi hedefleyen Trabzonspor'da gözler iki isimde olacak. Teknik direktör Ünal Karaman, tüm planlarını hücumdaki iki önemli ismi Sörloth ve Nwakaeme üzerine kuracak.
ADİL RAMİ KULÜBEYEYeni transferlerden Adil Rami, Trabzonspor'a karşı bugün yedek soyunacak. İlk iki haftada savunmada Jailson-Zanka ikilisini oynatan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'a karşı da aynı futbolcularla sahaya çıkacağı öğrenildi. Fransız stoperin bu önemli müsabakada yedek kulübesinde oturacağı belirtildi.
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