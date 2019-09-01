01 Eylül 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Kadıköy'de dev kapışma!

Kadıköy'de dev kapışma!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.09.2019

'e 2'de 2 ile başlayan F.Bahçe, 22 yıllık geleneği sürdermek için sahaya çıkacak, 45 bin taraftarın desteğini de arkasına alacak. Avrupa’da fırtına gibi esen ise şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. İki ezeli rakibin mücadelesi saat 21.45’te başlayacak.

Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Lige iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe ile Avrupa'da fırtına gibi esen , kozlarını paylaşacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 22 yıldır rakibine 'de kaybetmeyen sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmeyi hedefleyecek. 45 bin taraftarının desteğini de alması beklenen F.Bahçe, kazanması halinde 9 sezon sonra ilk kez 3'te 3 yapacak.

EKSİKLER ÇOK AMA...

Avrupa mesaisi nedeniyle ligin en hazır takımı olan Trabzonspor ise İstanbul'da şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. Bordomavililer, yeni transferlerden Sturridge ile Abdülkadir Ömür ve Onazi'den yoksun sahaya çıkacak. Ev sahibi 'de ise sakatlıkları devam eden , Isla ve Moses forma giyemeyecek. Bu arada Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ile birlikte taraftarı önünde oynadığı son 6 lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

ZANKA'YA ÖZEL GÖREV

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon maçında bazı isimlere özel görev verecek. Savunmanın önemli ismi Zanka, Trabzonspor'un güçlü fiziğiyle öne çıkan ismi Sörloth'a yakın markaj yapacak. Orta alanda görev yapacak olan Emre ile Tolga ise dönüşümlü olarak sol bekte oynayacak Dirar'a yardım edecek.
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GÖZLER MURİÇ'TE

Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan , Trabzonspor karşılaşmasında takımının en önemli kozlarından biri olacak. İlk iki maçta 2 gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, bordo- mavililere karşı sarılacivertlilerin kilit isimleri arasında yer alacak.

KOSOVA'NIN GÖZDESİ

'in ilk iki haftasında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, Kosova 'na da davet edildi. Yıldız futbolcu, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna çağrıldı.

AYDINUS'UN 5. SINAVI

'nda Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak. Aydınus'un daha önce yönettiği iki takımın mücadelesinde sarı-lacivertliler 1 galibiyet alırken, diğer 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
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TARAFTARI ÖNÜNDE KAYBETMİYOR

Derbilerde ezeli rakiplerine sahasında geçit vermeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı da ligde 22 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer karşısında Kadıköy'deki son yenilgisini 20 Mart 1993'te alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

ELDİVENLER YİNE ALTAY'DA

Sezonun ilk iki haftasında kaleyi koruyan Altay, Trabzonspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkacak. Özellikle geçtiğimiz hafta Başakşehir'e karşı oynanan maçta yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan genç kaleci, eldivenleri giyecek.

FIRTINA'NIN ADAMLARI

Ülker Stadı'nda 22 yıllık kazanamama serisine son vermeyi hedefleyen Trabzonspor'da gözler iki isimde olacak. , tüm planlarını hücumdaki iki önemli ismi Sörloth ve Nwakaeme üzerine kuracak.
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ADİL RAMİ KULÜBEYE

Yeni transferlerden Adil Rami, Trabzonspor'a karşı bugün yedek soyunacak. İlk iki haftada savunmada Jailson-Zanka ikilisini oynatan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'a karşı da aynı futbolcularla sahaya çıkacağı öğrenildi. Fransız stoperin bu önemli müsabakada yedek kulübesinde oturacağı belirtildi.
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