Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçı çalışmalarının teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor'un, yarın yapılacak antrenmanın ardından AEK maçı öncesi Atina'ya gideceği aktarıldı.