19 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 'ın takımıyla deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına 'da başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, maçı çalışmalarının teknik direktör yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı, karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptığı kaydedildi.

'un, yarın yapılacak antrenmanın ardından AEK maçı öncesi Atina'ya gideceği aktarıldı.



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