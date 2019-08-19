19 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 19.08.2019
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçı çalışmalarının teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor'un, yarın yapılacak antrenmanın ardından AEK maçı öncesi Atina'ya gideceği aktarıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"