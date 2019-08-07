Fenerbahçe - Cagliari | CANLI
Bu sezon taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari'yle karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımını aspor.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Altay Bayındır, Deniz Türüç, Murat Sağlam, Allahyar ve Garry Rodrigues ilk kez taraftarın önünde sahaya çıkıyor. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanıyor?
Fenerbahçe evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluştu
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapıyor.
FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Cagliari hazırlık maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da başladı. Zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Muriç
Cagliari: Cragno, Ceppitelli, Cacciatore, Klavan, Likoyannis, Pedro, Birsa, Nainggolan, Ionita, Rog, Pavoletti
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