23 Temmuz 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Ayrıntılar geliyor...
Monchi'den Fenerbahçe ve Kjaer açıklaması
Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 Giriş Tarihi: 23.07.2019
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Simon Kjaer ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. "Fenerbahçe ile görüştük" diyen Monchi "Görüşmemiz oldu ancak 15 gündür bir temasımız olmadı" şeklinde konuştu.
İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili konuştu. Monchi, "Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük ancak son 15 gündür bir temasımız olmadı" dedi..
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"