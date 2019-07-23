23 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Monchi'den Fenerbahçe ve Kjaer açıklaması

Resmi açıklama geldi: F.Bahçe ile görüştük
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 Giriş Tarihi: 23.07.2019

Sevilla Sportif Direktörü , Simon ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. " ile görüştük" diyen Monchi "Görüşmemiz oldu ancak 15 gündür bir temasımız olmadı" şeklinde konuştu.

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın sportif direktörü , 'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı eski futbolcusu Simon ile ilgili konuştu. Monchi, "Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük ancak son 15 gündür bir temasımız olmadı" dedi..

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