14 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fransa Bisiklet Turu'nda 9. etap tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nda 9. etap tamamlandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.07.2019

106. 'nun 9. etabını, Mitchelton-Scott takımının sporcusu kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Saint-Etienne ile Brioude arasındaki 170,5 kilometrelik 9. etabını, 4 saat 3 dakika 12 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımından , genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 23 saniyelik farkı korudu.

Turun 10. etabı, yarın Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapılacak.

, 28 Temmuz Pazar günü başkent 'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 38 saat 37 dakika 36 saniye

2. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): +23 saniye

3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): +53 saniye

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