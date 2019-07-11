11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

döneminin hızlı takımı , bir transfer bombasını daha patlatıyor. Teknik direktör 'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, bir dönem forması giyen ve 1+1 yıllık anlaşma sağladığı 'i bu gece 'a getiriyor.

Yaz dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden , bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, ekiplerinden forması giyen ve anlaşma sağladığı 'i bu gece 'a getiriyor.

Al Ittihad'da teknik direktör 'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında 'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Garry Rodrigues, gün içerisinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düşmüştü. İşte o paylaşım:

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanalın gözdesi takıma katılıyor FENERBAHÇE BOMBAYI PATLATIYOR! ERSUN YANAL'IN GÖZDESİ TAKIMA KATILIYOR

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı
Sanki yıllardır bu çatı altındayım "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor F.Bahçe bombayı patlatıyor! Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör