Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlatıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen ve 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i bu gece İstanbul'a getiriyor.

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i bu gece İstanbul'a getiriyor.

Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Garry Rodrigues, gün içerisinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düşmüştü. İşte o paylaşım: