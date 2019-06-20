20 Haziran 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Benik Afobe için devrede

F.Bahçe'ye Kongolu golcü!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 Giriş Tarihi: 20.06.2019

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip 'de forma giyen 26 yaşındaki Kongolu golcü için girişimlere başladı.

'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliler gözler transfere çevrildi. ​Fenerbahçeli kurmaylar, transferin ana gündem maddesi olan santrfor bölgesinde bomba bir ismi gündemine aldı.

Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Slimani'nin kiralık sözleşmesi sona erince kulübü Leicester City'e geri döndü. Şu anda takımda kalan tek santrfor olan Michael Frey ise Fenerbahçe'nin satış listesinde bulunuyor. Takıma en az 2 santrfor transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler İngiltere'den bomba bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, İngiltere 'den Benik Afobe için girişimlere başladı.

26 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon 45 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

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