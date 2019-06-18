18 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan Yevhen Konoplyanka'ya veto!

Ersun Yanal'dan yıldız isme veto!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Sarı lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan 'yı veto etti. Tecrübeli teknik adam Uruguaylı yıldız ismi istemedi.

Detaylar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den öğrencilere müjde! Fenerbahçe'den öğrencilere müjde!
Ç. Rizespor'dan F.Bahçe'ye Muriç yanıtı! Ç. Rizespor'dan F.Bahçe'ye Muriç yanıtı!
F.Bahçe'de yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor F.Bahçe'de yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör