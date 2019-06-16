16 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Çağla Büyükakçay, İspanya'daki turnuvada ikinci oldu

Çağla Büyükakçay İspanya'da ikinci oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Milli tenisçi , Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından 'da düzenlenen turnuvanın finalinde ABD'li Allie Kiick'e yenilerek ikinci oldu.

Barselona kentinde düzenlenen toplam 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının tekler finalinde , 1 numaralı seribaşı Kiick ile karşı karşıya geldi.

Çağla, tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibine 6-3 üstünlük kuran 29 yaşındaki tenisçi, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son seti 6-1 kaybeden Çağla Büyükakçay, müsabakadan mağlup ayrılarak ikincilikle yetindi.

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