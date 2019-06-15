Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan ardından Fenerbahçe'yle imza aşamasına gelen Wolfsburglu Murat Sağlam sağlık kontrolünden geçti!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Trabzonspor'un kapısından dönen Murat Sağlam ile imza aşamasına geldi. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Murat Sağlam, sağlık kontrolünden geçti.

21 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu, Trabzonspor için Türkiye'ye gelmiş ancak bordo mavili kulüple anlaşamadıktan sonra Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe genç sağ bek oyuncusu ile el sıkışarak görüşmeleri resmi sözleşme aşamasına kadar getirdi.

INSTAGRAM FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Trabzonsporla anlaşamaması sonrası İstanbul'a gelen Murat Sağlam, sarı lacivertli kulüple görüşmeden önce Kanarya'yı Instagram hesabından takip etmişti.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçen Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon Wolfsburg II takımında 25 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 27 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Murat Sağlam, aynı zamanda Türkiye U18, U19 ve U21 milli takım formalarını da giydi. Şu anda TürkiyeU21 milli takım formasını giyen Murat Sağlam, 1.75 boyunda.

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