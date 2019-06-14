14 Haziran 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir araya geldi

Emre Belözoğlu transferinde sıcak saatler
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan 'de hareketliliği yaşanıyor! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu ile başkan bir araya geldi.

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi isimlerin yanı sıra yerli transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip, forması giyen eski yıldızı ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı ile bugün bir araya geldiği ve transfer konusunda son detayları konuştukları öğrenildi.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.

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