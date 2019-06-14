Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir araya geldi

Gelecek sezon için alternatifli ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya uğraşan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor! Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile başkan Ali Koç bir araya geldi.

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka gibi isimlerin yanı sıra yerli transferinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya geldiği ve transfer konusunda son detayları konuştukları öğrenildi.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak transfere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.



