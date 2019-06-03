03 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Eljif Elmas İspanya yolcusu!

Fenerbahçeli yıldız İspanya yolcusu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemde olan Eljif Elmas'ın rotası belli oldu. Eljif Elmas büyük ihtimalle yeni sezonda ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyecek.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı, kadrosuna katmak için harekete geçti.

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