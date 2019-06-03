03 Haziran 2019, Pazartesi
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Eljif Elmas İspanya yolcusu!
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemde olan Eljif Elmas'ın rotası belli oldu. Eljif Elmas büyük ihtimalle yeni sezonda İspanya ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyecek.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 180 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas'ı, kadrosuna katmak için harekete geçti.
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