17 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Şok iddia! Caner yuvaya dönüyor

Şok iddia! Caner yuvaya dönüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

’tan ‘ayrılma kararı’ alan ’in F.Bahçe ile anlaştığı ileri sürüldü.

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren 'nin eski oyuncusu ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Caner'in bir süredir 'ta sorunlar yaşadığı ve ayrılma kararı aldığı belirtilmişti. Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, alacaklarına karşılık bonservisini alması halinde Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyor. Başkan , Caner ve için "'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti.
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