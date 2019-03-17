17 Mart 2019, Pazar
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Şok iddia! Caner yuvaya dönüyor
Giriş Tarihi: 16.03.2019
Beşiktaş’tan ‘ayrılma kararı’ alan Caner Erkin’in F.Bahçe ile anlaştığı ileri sürüldü.
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Caner Erkin ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Caner'in bir süredir Beşiktaş'ta sorunlar yaşadığı ve ayrılma kararı aldığı belirtilmişti. Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncunun, alacaklarına karşılık bonservisini alması halinde Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyor. Başkan Ali Koç, Caner ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti.
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