26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Galatasaray kafilesi, Hatay'a geldi

G.Saray'a Hatay'da coşkulu karşılama
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

kafilesi, rövanş maçı için Hatay'a geldi.

rövanş maçında yarın 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaraya Hatayda coşkulu karşılama GALATASARAY'A HATAY'DA COŞKULU KARŞILAMA

Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Galatasaray 2-0 Hatayspor | Maç Özeti

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