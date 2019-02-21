21 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Rusya'da skandal pankart!

Rusya'da skandal pankart!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.02.2019

 Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 'e konuk olan  için Rus tribünleri şok bir pankart açtı.

son 32 turu rövanş maçında , deplasmanda 'e konuk oldu. Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde skandal bir koreografi hazırladı.

Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi. Sar-lacivertli taraftarlar bu görüntüyü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

"Doğuya gidiyoruz"

Zenit taraftarları, pankartın altına Rusça "Doğuya gidiyoruz" notu düşerek 2109 UEFA Avrupa Ligi Finali'nin oynanacağı Bakü'ye göndermede bulundu.

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