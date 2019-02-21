21 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzalandı

F.Bahçe genç yeteneğe imzayı attırdı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" denildi.
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