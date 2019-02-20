20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

, 'in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Vahid Amiri ve Luis Ibanez'in katılmadığı öğrenildi.

Dün antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Novak'ın takımla çalışmada yer aldığı belirtildi.

Bordo-mavili takımın ısınma hareketlerinin ardından taktik bir çalışma yaptığı bildirildi.

İZMİR'E YARIN GİDECEK
, ile oynayacağı maç için yarın öğle saatlerinde 'e gidecek.

Bordo-mavililer, lig ve kupada önündeki 3 karşılaşmayı da deplasmanda oynayacak. İlk olarak İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hafta içinde çeyrek finali rövanşında Ümraniyespor, 4 Mart'ta da ile 'da karşı karşıya gelecek.

ekibi, böylece 11 günlük süre içerisinde lig ve kupada 3 zorlu deplasman maçına çıkacak.

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