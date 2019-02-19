19 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2019

'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcisi Zenit ile 21 Şubat Perşembe günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver görev yapacak.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

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