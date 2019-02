Ali Koç: "Transfer döneminde titizlikle çalıştık"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat sayısına açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde titizlik ile çalışıp kadro genişliğini artırdıklarını ifade eden Ali Koç, gayelerinin önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmak olduğunu dile getirdi. UEFA ile yapılan görüşmede hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu anlattıklarını kaydeden Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle: "2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık. Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık. Bunun yanı sıra 3 oyuncumuz kiralık, 4 oyuncumuz ise bonservisleri ile aramızdan ayrıldılar. Kiralık olarak yolladığımız oyuncularımız yeni sezonda yine bizimle birlikte olacaklar, kendilerine başarılı bir sezon diliyorum. Aramızdan ayrılan futbolcularımıza ise çubuklumuza kattıkları değer ve gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Gelecek kariyerlerinde yolları açık olsun."



"Devre arası transfer dönemleri çok zorlu dönemlerdir. Bu dönemlerde transfer gerçekleştirmek yoğun bir çalışma ve çaba gerektirir. Takımımızın geleceğini şekillendirirken değerlendirmemiz gereken çok çeşitli parametreler bulunuyor. FFP kuralları, mali yapımızın son durumu, futbol takımımızın takviyeye ihtiyacı olduğu bölgeler, gelecek yıllarda değişmesi beklenen yabancı kuralı bu parametrelerin en başında geliyor. Biz de tüm bunları göz önüne alarak transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla titizlikle çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda kadro genişliğimizi artırdık. Ligin ikinci yarısındaki gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tamdır."



"ANTALYA KAMPIMIZDAN SONRA FUTBOL TAKIMIMIZIN PERFORMANSINDAKİ İVMELENME HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR"



"Futbol A Takımımız bu ay içerisinde teknik direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde yoğun bir kamp dönemi ile çalışma programı gerçekleştirdi. Takımımızın eksiklerinin giderilmesi açısından çok faydalı olan Antalya kampımızdan sonra futbol takımımızın performansındaki ivmelenme hepimizi mutlu ediyor. Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. yarısına 3 maçta 7 puan toplayarak başladık. Futbol takımımızın artan hırsı, mücadele gücü ve yeni transferlerimizin kadroya dahil olmaları hepimizi geleceğe dair umutlandırıyor."



"UEFA İLE POZİTİF BİR HAVADA GEÇEN BU GÖRÜŞMEYİ İLERİSİ AÇISINDAN OLUMLU BULUYORUM"



"Ocak ayı içerisinde bir yandan futbol takımımız ile ilgili çalışmalarımıza devam ederken öte yandan mali ve idari alanlarda da çalışmalarımızı sürdürdük. 31 Ocak'ta UEFA ile İsviçre'de merkez ofislerinde bir görüşme gerçekleştirdik. FFP kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerde hem kulübümüzü hem de genel olarak Türk futbolunun mali anlamda içinde bulunduğu durumu detaylıca anlattık. Geçmişte yapılan ziyaretlere kıyasla son derece pozitif bir havada geçen bu görüşmeyi ilerisi açısından olumlu buluyorum."



"FENERBAHÇE'Yİ MALİ ANLAMDA ÖZGÜR, BAĞIMSIZ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"



"Daha önce çeşitli platformlarda belirttiğimiz üzere yakın bir zaman içerisinde kulübümüzün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceğiz. Bu bağış kampanyasının ön hazırlıkları için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Önümüzdeki günlerde detaylarını paylaşacağımız kampanyamıza kulübümüzün geleceği adına çok önem veriyoruz. Bu kampanya kararını alırken kuşkusuz ki güvendiğimiz en temel nokta taraftarlarımızın kulübümüze olan yüksek aidiyet duygusu ve bağlılığıdır. Kulübümüzün en büyük şansı olan taraftarımızın, Fenerbahçemizin ihtiyaç duyduğu her anda her durumda olduğu gibi bugün de verebileceği maksimum çabayı göstererek kulübümüze destek olacağına inanıyoruz. Hep birlikte omuz omuza alnımızın akıyla Fenerbahçe'yi mali anlamda özgür, bağımsız yarınlara taşıyacağız."



"ELDE ETTİĞİMİZ GELİRLERİ ÖNEMLİ SEVİYELERE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



"Yeni bir seneye girerken, dijital çağın getirdiği gereksinimler çerçevesinde Youtube hesabımızda da atılıma giderek yeni bir döneme başladık. Bu yeni dönemin ilk adımı; Futbol Takımımızın Antalya Kampı'ndan paylaşılan özel görüntüler ile atıldı. Kamp sonu AZ Alkmaar ile oynadığımız hazırlık maçı, Ocak ayı içerisindeki Camiaya Sesleniş programı, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiğimiz yılın ilk Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı ve FBTV'de yayınlanan interaktif içerikler de dahil olmak üzere Youtube hesabımızı işleyen ve daha aktif çalışan bir yapıya kavuşturduk. Ve hatta takımımıza yeni dahil olan futbolcumuz Serdar Aziz'in transfer duyurusunu da ilk olarak Kulübümüzün resmi Youtube kanalından gerçekleştirdik. Yeni yıl ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu atılımın meyvelerini almaya başladık. Youtube kanalımız Ocak ayı içerisinde izlenme bazlı istatistiklerde dünya kulüpleri arasında 16., Avrupa kulüpleri arasında ise 11. sıraya yerleşirken yılın ilk ayında kazandığı gelirler, geçtiğimiz yılın tamamında kazanılan rakamları geride bıraktı. Bu sevindirici gelişmeler yüzümüzü güldürürken küçük bir adım attığımızı biliyor ve en kısa vadede hem içeriklerimizi hem de buradan elde ettiğimiz gelirleri önemli seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz."



"Sözlerime son verirken şunu dile getirmek istiyorum; Biz Fenerbahçe için bu yola 'umut, korkudan güçlü en önemli duygudur' diyerek ve her tür zorluğu göğüslemeyi göze alarak çıktık. Fenerbahçe için kurduğumuz hayallerden de hedeflerimizden de sapmayacağız. Bu konuda bize en büyük gücü veren de Fenerbahçemizin büyük camiasıdır..."



"Bizler, Fenerbahçe'nin umut dolu yarınlarında, gurur dolu asırlık tarihimize yazılacak yeni başarılarda yine omuz omuza olacağız."