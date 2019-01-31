Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasını giydi

Beşiktaş'ta kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu çubuklu formayla ilk pozunu verdi.

Ve Tolgay Arslan Fenerbahçe'de...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile bir süredir yapılan görüşmeler noktalandı.

Tolgay Arslan için takasta gündeme gelen Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın istediği maaşı vermemesi üzerine takından ayrılmayı kabul etmedi ve Fenerbahçe, 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Tolgay Arslan bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.





