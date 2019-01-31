31 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasını giydi

Tolgay Arslan F.Bahçe formasını giydi! İşte o kare
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2019

'ta bıraktığı , 'ye transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu çubuklu formayla ilk pozunu verdi.

Ve 'de...

'ta bırakılan Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile bir süredir yapılan görüşmeler noktalandı.

Tolgay Arslan için takasta gündeme gelen Şener Özbayraklı, Beşiktaş'ın istediği maaşı vermemesi üzerine takından ayrılmayı kabul etmedi ve Fenerbahçe, 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Tolgay Arslan bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.


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