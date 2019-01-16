Ali Koç: "Transfer müjdesi var ama..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında sarı lacivertli ekibin gündemine dair özel açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç 'un açıklamalarından satır başları:"Gözümden yaşadığım bir rahatsızlık nedeniyle bir gün gecikme yaşadık, özür dilerim.""İlerleyen dönemlerde sadece ve sadece YouTube'da göreceğiniz içerikler olacak. Belki de transferler bile artık ilk önce YouTube'dan açıklanacak.""Aralık ayında yapmayı planladığımız Camiaya Sesleniş programı Ersun hocanın imza töreni nedeniyle ocak ayına ertelenmişti. Ocak ayında yapmayı planladığımız programı da 10-15 günlük gecikmeyle yapıyoruz.""Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız.""3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."

"Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır."

"DİK DURMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Bugünlerde atıp tutmak kolay. O günlerde yaşadıklarımızı bir biz bir Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi."



"GEREKLİ KAYNAKLARI YARATTIK"

"7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Bu çağda sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak ne durumda olduğumuzu anlatabilmemiz gerekiyor."

"Zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir ama biz hatasından dönmeyi bilen insanlarız."







"FUTBOLDA BAŞARISIZ OLDUK"

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman, diğer yaptığınız iyi şeylerin bir anlamı kalmıyor maalesed. Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bu durumun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik."

"Takımı gençleştirmek, ödenen ücretleri düşürmek.. Takımı gençlerden kurup, etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek-tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip-parlatıp satmak istiyorduk."

"40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik."

"COCU'YU GETİRMEK HATAYDI"

"Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi."

"BARCELONA DA İSTİYORDU"

"Göreceksiniz ki, 47 yaşındaki Philipp Cocu, ileride önemli bir kulüpte iyi işler yapacak. Hatta Barcelona başkanı bana, "Cocu hoca aradığımız dönemde bizim de listemizdeydi" dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır."

"Phillip Cocu'nun iddia edildiği gibi 3 yıllık değil sadece 1 yıllık tazminatı söz konusuydu. Ciddi bir indirim de yaptı. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ardından acele etmedik. Erwin'le devam ettik. Ona da bir teşekkür plaketi verdik. Çok sıkıntılı bir dönemde sorumluluğu kabul etti. Maaşında bir değişiklik yapmamamıza rağmen Koeman görevi kabul etti."



"ERSUN HOCAYI İYİ Kİ GETİRMİŞİZ"

"Ersun Hoca'yı niye getirdik niye eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi."

"Ersun hoca ve ekibinin saha içindeki meziyetlerinin yanı sıra saha dışındaki meziyetleriyle de birlikte takım çok iyi bir hava yakaladı. İkinci devrede Fenerbahçe'ye sahada yakışan oyun anlayışına sahip olup istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum."







"COMOLLI'Yİ GÖNDERECEĞİMİZ HABERLERİ YANLIŞ"

"İdari menajer olarak Volkan Ballı'yı göreve getirdik. Zaten kendisini herkes iyi tanır. Diğer taraftan yöneticimiz Selahattin Baki'yi de bu işler için göreve atadık. Kendisi tribünden gelir."

"Son zamanlarda Comolli gönderiliyor haberleri çıktı. Bu doğru değil. Sadece kulüpte görev dağılımı oldu."

"Yönetimden de Selahattin Baki kardeşim de futbolla direkt ilgili yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisi Sheffield United yönetiminde görev almış, futbolu iyi bilen, tribünden gelen birisi. Kendisini tanıyanlar nasıl Fenerbahçeli olduğunu da iyi bilir"

''Damien Comolli Fenerbahçe'nin Sportif Direktörüdür. Damien'ın tek işi A Takım değil. Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek, alt yapı ve benzeri konular da onun görev kapsamında. Sportif Direktör kimse futbolun CEO'su odur.''

"Biliyorum. Taraftarlarımız transfer konusunda bombalar bekliyorlar. Biz bu akşam sadece ipuçları verebileceğiz."



"TRANSFERE 1 KURUŞ HARCAMADIK"

"Transfer konusunu resmi olarak bitirmeden konuşmak bence doğru değil. Zaten en iyi iş bitmiş iştir."

"7 ayda sermaye ve sponsorluk olarak 115 milyon euro kaynak yarattık. Fakat transfere bu kaynaktan 1 kuruş harcamadık. Sattığımız oyunculardan gelen parayla transferlerimizi yaptık. FFP nedeniyle bu kaynağımızdan para harcayamazdık zaten."

"Biz istemez miyiz transfere 40-50-60 milyon euro harcayalım. Ama zaten bu paraları harcayarak kulübün ekonomisi bu hale geldi."



"BUGÜN AVRUPA'DAN BİR GOL KRALI KAÇ PARAYA GELİR?"

"Moussa Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Güiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün İspanya'dan bir gol kralı kaç paraya gelir? Artık transfer ekonomisi çok değişti."

"İlk yarıyı bitirdiğimiz noktadan dolayı mahcubuz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi."

"Bu formanın içine seni, beni koy, daha fazla puan alır."

"SLIMANİ'NİN DURUMU BECERİSİZLİK DEĞİL"

"Slimani gibi golcünün son 24 şutunun kaleyi bulmamasının beceriksizlikle bir alakası olamaz. Ligin ilk devresini bitirdiğimiz sıradan dolayı ben ve arkadaşlarım taraftarımıza, camiamıza karşı son derece mahcubuz."







"OZAN TUFAN ÖZEL BİR VAKA"

"Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Sezon başında ilk gelen oyuncu Ozan Tufan'dı, özel hoca tutmuş, 8 kilo vermiş. En büyük transferimiz sensin demiştik ama olmadı. Ona 'Sergen hocadan yararlan ve bir dahaki kamp döneminde aklını başına topla, F.Bahçe'ye katkı sağlayacak konuma gel' dedik. Genç yaşta çok ileri noktalara geldi. Belki de onun için en büyük talihsizlik buydu. Ne yazık ki bu sezon da, geçtiğimiz sezonlarda da vereceği katkıyı sağlayamadı."

"Yiğithan bizim evladımız, satın alma opsiyonu Fenerbahçe'dedir. Umarım bol bol oynar ve bir gün Fenerbahçe'ye geri döner."

"UMARIM AATIF RİZE İLE ANLAŞIR"

"Aatif, hocamızın ricası sonrasında affedildi ve kendisini isteyen kulüpler var. Çaykur Rizespor'a gitmesini uygun gördük, anlaştık ama ne yazık ki Aatif anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz."



"TRANSFER MÜJDESİ VAR AMA..."

"Transfer müjdesi verebileceğimi düşünüyordum ama iş bitmeden konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi, en iyi iş bitmiş iştir. O yüzden şu an bir şey söyleyemem."



"Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe teklif ettiğimiz iddiaları doğru değil. Kendisini hocamız takımda düşünüyor, kadro planları arasında. İnşallah onun da sözleşmesini uzatacağız."

"Sezon sonunda 14 futbolcumuzun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimleri sezon sonunda hocamızla oturup değerlendireceğiz. Kesin olan bir şey var, o da Ersun Hoca'nın Ayew'in takımda kalmasını istediği..."

"En az 3, mümkünse 4 mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Stoper, forvet arkası, sol açık, sağ açık, santrfor bölgelerine takviye düşünüyoruz. Hocamızın önceliği orta sahayı güçlendirmek. Orta sahayı güçlendirdiğimiz zaman gollerin art arda geleceğine inanıyor."







"Ersun hoca Jailson'un performansından çok memnun. Testleri çok iyi çıktı. Cebrail Akbulut ismini de yakında sık sık duyacaksınız. O da U21 takımımızda forma giyiyordu."

"Tolga Ciğerci'ye özel bir parantez açmak istiyorum. Tolga bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz ve sahaya dönene kadar da ödemeyeceğimiz bir oyuncu. Kendisini ABD'ye, dünyanın en iyi ayak doktoruna yolladık. 2 ay içinde sahaya dönecek duruma gelecek. Tolga Ciğerci şu an aktif oynayan çoğu futbolcudan daha çok çalışıyor. Nasıl çalışıyor diyeceksiniz, havuzda çalışıyor, çok azimli."

"30-31 YAŞINDA OYUNCU DA GELEBİLİR"

"Bu transfer döneminde 30-31 yaşında oyuncular da gelebilir ama uzun dönemde yapmak istediklerimizde bir değişiklik olmamıştır."