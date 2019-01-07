07 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçını kaçıracak

Sadık Ümraniyespor maçını kaçıracak
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

’nin yeni transferi , formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakasını kaçıracak.

'ye devre arasında 'dan olan , sarı-lacivertli ekibin 'nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kaçıracak. Malatya formasıyla 'in 17. haftasında oynanan müsabakasında gören Çiftpınar, yeni transfer olduğu takımı Fenerbahçe'de ilk maçta forma giyemeyecek. Sadık, kart cezasını çekmesinin ardından 'ın şans vermesi durumunda ise sonraki müsabakalarda forma giyebilecek.
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