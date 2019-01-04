Galatasaray'dan genç futbolcuya profesyonel sözleşme
Galatasaray, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
Orta sahada görev yapan Çekdar Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.
Çekdar Orhan kimdir?
Gurbetçi oyuncu futbola Alman ekibi Borussia Mönchenbgladbach alt yapısında başladı. Çekdar sağ ayağını kullanıyor. Geçen sezon Antalyaspor U21 takımına transfer olmuştu. Galatasaray geçen sezon derve arasında yıldız adayını kadrosuna katmıştı.
Hakkari doğumlu olan Çekdar Orhan, Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un yeğeni...
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