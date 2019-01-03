03 Ocak 2019, Perşembe
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"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.
Fenerbahçe Volkan Demirel'in affedildiğini açıkladı
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Fenerbahçe, kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında özür dileyen Volkan Demirel'in affedildiğini ve kamp kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.
Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dâhil edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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