    23 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    'de son 50 yılın en kötü başlangıcını yapan ve 9 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada yer alan , UEFA  D Grubu'nda  deplasmanda  ile karşılaşacak. Peki ​ maçı yayınlanacak. Bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca  - maçının CANLI anlatımı aspor.com.tr'de olacak.

    Fenerbahçe UEFA D Grubu'nda üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, ilk maçta 'e 4-1 yenilirken, ikinci maçında 'yı 'de 2-0 mağlup etmiş ve sahadan 3 puanla ayrılarak ilk galibiyetini almıştı. Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. Rakimiz Anderlecht ise puansız olarak son sırada yer alıyor. Gruptaki diğer takımlardan Dinamo Zagreb 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Spartak Trnava 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Fenerbahçenin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11i FENERBAHÇE'NİN ANDERLECHT KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

    FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
    Perşembe günü gruptaki üçüncü maçında ile deplasmanda karşılaşacak , bu maçla birlikte toplam 4 maça çıkacak. Sarı-lacivertli takım, 25 Ekim Perşembe günü 'le deplasmanda, ardından 8 Kasım'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe daha sonra Dinamo Zagreb'le de Kadıköy'de karşılaştıktan sonra gruptaki son maçı için Spartak Trnava deplasmanına gidecek.

    FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşıyor. Bu mücadele 25 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55'te başlayacak. maçının CANLI yayımlayacak kanal ise henüz açıklanmadı fakat Anderlecht-Fenerbahçe maçını daha önceki maçlarda olduğu gibi beIN Sports'un yayınlaması bekleniyor.

    ANDERLECHT'İN MUHTEMEL KADROSU

    Didillon, Makarenko, Milic, Sanneh, Najar, Gerkens, Morioka, Trebel, Saelemaekers, Santini, Amuzu.

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