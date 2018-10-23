Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilirken, ikinci maçında Spartak Trnava'yı Kadıköy'de 2-0 mağlup etmiş ve sahadan 3 puanla ayrılarak ilk galibiyetini almıştı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. Rakimiz Anderlecht ise puansız olarak son sırada yer alıyor. Gruptaki diğer takımlardan Dinamo Zagreb 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Spartak Trnava 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

25 Ekim Perşembe günü gruptaki üçüncü maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçla birlikte toplam 4 maça çıkacak. Sarı-lacivertli takım, 25 Ekim Perşembe günü Anderlecht'le deplasmanda, ardından 8 Kasım'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe daha sonra Dinamo Zagreb'le de Kadıköy'de karşılaştıktan sonra gruptaki son maçı için Spartak Trnava deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile karşılaşıyor. Bu mücadele 25 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55'te başlayacak. Anderlecht - Fenerbahçe maçının CANLI yayımlayacak kanal ise henüz açıklanmadı fakat Anderlecht-Fenerbahçe maçını daha önceki maçlarda olduğu gibi beIN Sports'un yayınlaması bekleniyor.

ANDERLECHT'İN MUHTEMEL KADROSU

Didillon, Makarenko, Milic, Sanneh, Najar, Gerkens, Morioka, Trebel, Saelemaekers, Santini, Amuzu.