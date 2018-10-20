Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? ( İlk 11 belli oldu )

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başladı. Günün en önemli maçında ise Fenerbahçe Sivaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kötü gidişini durdurmak isteyen Cocu'lu Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia'nın yokluğunda ilk 11'de sürpriz isimler kendisine yer buldu. İşte ilk 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe 9. hafta maçta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçında galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe kötü gidişini bu maçla sonlandırmak istiyor. Son 2 maçında 4 puan toplayan ve çıkışa geçen Sivasspor ise Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Halis Özkahya yönetecek. Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken ise yardımcılıklarını yapacak.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda bu akşam saat 19:00'da oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Sivasspor'un: Tolgahan, Ziya, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Medjani, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet.

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustatder, Hasan Ali, Eljif, Jailson, İsmail, Ayew, Frey, Soldado





Slimani forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci'nin Sivasspor maçı öncesi sakatlıkları bulunuyor. Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da 3 sakat, 1 cezalı

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor 25. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı. Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

24 maçta 91 gol

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.