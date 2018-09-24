Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Peki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Son yıllarda her buluşmaları bol olaylı ve kırmızı kartlı geçen ezeli rakiplerin bu geceki kapışmasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Büyük bir kriz yaşayan Kanarya derbiyi kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kartal ise Kadıköy'de 14 yıl sonra 3 puanı alıp makus talihine son vermeyi hedefliyor. Fener'de son idmana çıkmayan Skrtel'in forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'ta ise cezalı Medel yok. İki takım arasında oynanan 348 maçta Sarı- Lacivertliler 130, Siyah-Beyazlılar da 127 galibiyet aldı. 91 derbi berabere bitti.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbi beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI

Bugün oynanacak Fenerbahçe- son dakika Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ

İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

COCU'NUN KOLTUĞU TEHLİKEDE

Derbi özellikle Phillip Cocu için kritik önemde. Kanarya kazanırsa umutlar artacak, ama kaybederse Hollandalı hocanın koltuğu iyice tehlikeye girecek. Kadıköy'de 20 lig maçına çıkıp 15'inde yenilen, 5'inde berabere kalan Şenol Güneş ise 30 yıllık galibiyet özlemine bu gece son vermek istiyor.