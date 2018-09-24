    24 Eylül 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI

    Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    ’de 2018-19 sezonunun ilk derbisi bugün oynanacak. Lig'in 6. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Peki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Son yıllarda her buluşmaları bol olaylı ve kırmızı kartlı geçen ezeli rakiplerin bu geceki kapışmasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Büyük bir kriz yaşayan Kanarya derbiyi kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kartal ise 'de 14 yıl sonra 3 puanı alıp makus talihine son vermeyi hedefliyor. Fener'de son idmana çıkmayan Skrtel'in forma giymesi beklenmiyor. 'ta ise cezalı yok. İki takım arasında oynanan 348 maçta Sarı- Lacivertliler 130, Siyah-Beyazlılar da 127 galibiyet aldı. 91 derbi berabere bitti.

    İLK 11'LER

    FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

    BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel

    İşte Şenol Güneşin Fenerbahçeyi imha planı! İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN FENERBAHÇE'Yİ İMHA PLANI!

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    ve Beşiktaş saat 21.00'de Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 'un yöneteceği dev derbi beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

    Phillip Cocudan öğrencilerine sert uyarılar! PHİLLİP COCU'DAN ÖĞRENCİLERİNE SERT UYARILAR!

    SON 89 GOLÜN 67'SİNİ YABANCILAR ATTI
    Bugün oynanacak Fenerbahçe- son dakika Beşiktaş maçı öncesinde ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

    TÜRK OYUNCULAR SEKİZER GOL KAYDETTİ
    İki takım arasındaki 25'i , 5'i , 2'si de Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti. Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

    COCU'NUN KOLTUĞU TEHLİKEDE
    Derbi özellikle Phillip Cocu için kritik önemde. Kanarya kazanırsa umutlar artacak, ama kaybederse Hollandalı hocanın koltuğu iyice tehlikeye girecek. Kadıköy'de 20 lig maçına çıkıp 15'inde yenilen, 5'inde berabere kalan Şenol Güneş ise 30 yıllık galibiyet özlemine bu gece son vermek istiyor.

    Fenerbahçe ile Beşiktaştan 1,4 milyarlık derbi! FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'TAN 1,4 MİLYARLIK DERBİ!
    Adan Zye Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi! A'DAN Z'YE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ!

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