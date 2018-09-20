Sarı-lacivertliler, bugün 22.00’de Maksimir Stadı’nda Hırvat ekibiyle karşı karşıya gelecek. Konya’da moral bulan Cocu ve öğrencilerinin hedefi Zagreb’i Dinamo’ya dar etmek. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. Detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.

Avrupa Ligi'nde daha önce yarı finale kadar gelen Fenerbahçe bugün yine güçlü umutlarla yolculuğa çıkıyor. Sarı-lacivertliler, D Grubu ilk karşılaşmasında Maksimir Stadı'nda Dinamo Zagreb'in konuğu olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson düdük çalacak. Bu hafta Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertlilerde bugün de hedef Zagreb'den iyi bir sonuçla dönmek olacak. Teknik direktör Phillip Cocu ve öğrencilerinin aklında 3 puan var.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Dİnamo Zagreb ile karşılaşıyor. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadelenin yayıncısı henüz belli değil.

AATIF'IN YERİNE ELJİF ELMAS

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb ile oynanacak maç öncesinde kadro netleşti. Phillip Cocu, Konyaspor deplasmanında kazanan kadroyu koruyacak. Sadece hücumcu bir oyuncu olan Aatıf'ın yerine daha dinamik Eljif Elmas'ın forma giymesi bekleniyor. Bunun dışında kalede yine Harun yer alacak. Beklerde Şener ve İsmail Köybaşı olacak. Savunmanın göbeğinde Neustadter-Skrtel ikisili görev yapacak. Önlerinde Topal-Jailson ikilisi olacak. Hücum hattı Eljif, Ayew, Benzia ve Slimani'den oluşacak.

KANARYA'NIN İLK MAÇ KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kötü başlayıp iyi bitiriyor. Sarı-lacivertliler 5 kez katılıp hepsinde gruptan çıktığı kupada ilk maçların hiçbirini kazanamadı. 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.