    20 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Zagreb-F.Bahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Sarı-lacivertliler, bugün 22.00’de Maksimir Stadı’nda Hırvat ekibiyle karşı karşıya gelecek. Konya’da moral bulan Cocu ve öğrencilerinin hedefi Zagreb’i Dinamo’ya dar etmek. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. Detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.

    Avrupa Ligi'nde daha önce yarı finale kadar gelen bugün yine güçlü umutlarla yolculuğa çıkıyor. Sarı-lacivertliler, D Grubu ilk karşılaşmasında Maksimir Stadı'nda 'in konuğu olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson düdük çalacak. Bu hafta 'de 'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertlilerde bugün de hedef Zagreb'den iyi bir sonuçla dönmek olacak. Teknik direktör ve öğrencilerinin aklında 3 puan var.

    DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Dİnamo Zagreb ile karşılaşıyor. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadelenin yayıncısı henüz belli değil.

    AATIF'IN YERİNE ELJİF ELMAS
    Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb ile oynanacak maç öncesinde kadro netleşti. Phillip Cocu, Konyaspor deplasmanında kazanan kadroyu koruyacak. Sadece hücumcu bir oyuncu olan ın yerine daha dinamik 'ın forma giymesi bekleniyor. Bunun dışında kalede yine Harun yer alacak. Beklerde Şener ve olacak. Savunmanın göbeğinde Neustadter-Skrtel ikisili görev yapacak. Önlerinde Topal-Jailson ikilisi olacak. Hücum hattı Eljif, Ayew, Benzia ve Slimani'den oluşacak.

    KANARYA'NIN İLK MAÇ KARNESİ
    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kötü başlayıp iyi bitiriyor. Sarı-lacivertliler 5 kez katılıp hepsinde gruptan çıktığı kupada ilk maçların hiçbirini kazanamadı. 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

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