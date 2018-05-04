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    04 Mayıs 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta?

    Türkiye Kupası final tarihinde değişiklik
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Olaylı geçen -Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'ı eleyen 'un finaldeki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kupa finali ile ilgili detaylar haberimizde...

    Teleset Mobilya ile arasında oynanacak Ziraat finalinin tarihi değişti!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden değişiklikle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

    Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

    Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

    İŞTE DEV FİNALİN OYNANACAĞI DİYARBAKIR STADI

    İşte Yeni Diyarbakır Stadyumu İŞTE YENİ DİYARBAKIR STADYUMU

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