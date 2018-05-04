Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta?

Olaylı geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kupa finali ile ilgili detaylar haberimizde...

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti!



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden değişiklikle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.



Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.



Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

İŞTE DEV FİNALİN OYNANACAĞI DİYARBAKIR STADI