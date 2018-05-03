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Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Fenerbahçe Doğuş'un Final Four’daki rakibi Zalgiris olmuştu. Peki, bu nefes kesici maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Final Four'da F.Bahçe Doğuş'un Zalgiris ile maçının saati belli oldu. Temsilcimizin final için sahaya çıkacağı maç 18 Mayıs Cuma, TSİ 19.00'da başlayacak. Diğer maç ise 22.00'de CSKA Moskova ile R.Madrid arasında oynanacak.
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