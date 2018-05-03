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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    'un Final Four’daki rakibi Zalgiris olmuştu. Peki, bu nefes kesici maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Final Four'da F.Bahçe Doğuş'un Zalgiris ile maçının saati belli oldu. Temsilcimizin final için sahaya çıkacağı maç 18 Mayıs Cuma, TSİ 19.00'da başlayacak. Diğer maç ise 22.00'de CSKA Moskova ile R.Madrid arasında oynanacak.

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