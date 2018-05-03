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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçenin rakibi Bursaspor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ile karşılaşıyor. Mücadelenin , saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe ligde 63. puanla 3. sırada yer alıyor ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. Şampiyonluk yarışındaki sarı-lacivertli ekip kalan 3 maçını kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bursaspor ise 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

    MÜCADELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 32. haftasındaki mücadele 06.05.2018 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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