Fenerbahçe Bursaspor canlı anlatım, Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı yayın

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışının en büyük takipçilerinden olan Fenerbahçe ile kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Bursaspor karşısında 3 puanı alıp, ikincilik koltuğunu oturmanın peşinde. Peki zorlu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KADIKÖY'DE İLK 11'LER:

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Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Soldado.

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, Sow

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe ligde 63. puanla 3. sırada yer alıyor ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. Şampiyonluk yarışındaki sarı-lacivertli ekip kalan 3 maçını kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bursaspor ise 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

MÜCADELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasındaki mücadele 06.05.2018 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanıyor ve mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.







Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya geliyor.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.