Kasımpaşa-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'de ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.
KASIMPAŞA: Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado.
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