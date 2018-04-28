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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Kasımpaşa-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Kasımpaşa-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe'de ilk 11'i belli oldu

    Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.


    KASIMPAŞA: Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne

    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado.

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