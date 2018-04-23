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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un ilk 11'i belli oldu
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano
ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Hakan Özmert, Maicon, Nazım Sangare, Souleymane Doukara
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