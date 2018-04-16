Badou Ndiayeden flaş Galatasaray paylaşımı!

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Medipol Başakşehir ömaçı öncesi taraftarı heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

Galatasaray 'ın devre arasında Stoke City'e 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle gönderdiği Badou Ndiaye 'nin o gün bugündür beli doğrulmuyor.İngiltere Premier Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Senegalli orta saha oyuncusunun sezon sonunda Cim Bom'a geri döneceği iddia edilmişti.

Ndiaye, henüz bu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmasa da dün Instagram sayfası aracılığıyla yaptığı paylaşım Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

Cim Bom'un Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşma öncesi bir paylaşımda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "İyi şanslar arkadaşlar... Gidin ve liderliği alın." ifadelerini kullandı.