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Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. İşte iki takımın ilk 11'leri:
SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone.
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado
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