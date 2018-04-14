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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Sivasspor-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    'in 29. haftasında ile karşılaşıyor.

    'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. İşte iki takımın ilk 11'leri:

    SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone.

    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado


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