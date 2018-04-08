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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de 11'ler belli oldu

    Kadıköyde 11ler belli oldu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçının ilk 11'leri belli oldu

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i
    Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Alper, Giuliano, Soldado

    Osmanlıspor'un ilk 11'i
    Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Aminu, Mehmet Batdal

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