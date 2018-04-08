Kadıköyde 11ler belli oldu

08 Nisan 2018, Pazar
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Osmanlıspor'un ilk 11'i
Kadıköy'de 11'ler belli oldu
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Alper, Giuliano, Soldado
Osmanlıspor'un ilk 11'i
Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Aminu, Mehmet Batdal
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