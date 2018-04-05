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    05 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım Diyarbakır'daki törene katıldı

    Aziz Yıldırım Diyarbakırdaki törene katıldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Kulübü Başkanı , 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Diyarbakır'da kurulan potaların açılış törenine katıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çocuk ve Gençlik Kulübünün sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Soğanlı İlköğretim Okulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışı , kulüp yönetici ve idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Fenerbahçe ve Türk bayrağı dağıtıldığı törende Yıldırım, pota kurulan okulun öğrenci ve öğretmenleriyle fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

    Törende konuşma yapan Yıldırım, Diyarbakır'da 280 pota kuracaklarını belirterek, "Bir ay içerisinde 30 okulumuzda ihtiyacı gidermiş olacağız. Çocuklarımızı spor yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu projeyi Türkiye çapında uygulamaya başladık. Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Diyarbakır benim memleketim. İnşallah bu kısa zamanda potaları yerine getiririz. İnşallah futbol takımımız kalan maçlarını kazanarak gelir, burada da kupayı (Türkiye Kupası) kaldırırız." ifadelerini kullandı.

    Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım, okul müdürü Mithat Yıldız'a imzalı Fenerbahçe forması, okul yönetimi de Yıldırım'a güvercin ve üzerine Fenerbahçe ambleminin işlendiği bir plaket hediye etti.

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