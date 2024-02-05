Fatih Karagümrük ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç iki ekip için de büyük önem taşıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Samsunspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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