Fenerbahçe'nin devre arasında transfer etmek istediği Aleksandar Pesic için, kulübü Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Oyuncumuzu herhangi bir kulübe satma gibi düşüncemiz yok." denildi. | Transfer haberleri

Fatih Karagümrük'ün sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Aleksandar Pesic, kırmızı-siyahlı kulüpte 21 maça çıkarken 12 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan ve geçtiğimiz günlerde Hull City'nin teklifini geri çeviren Sırp oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada; "Değerli Futbol Kamuoyuna, Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.