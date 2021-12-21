Fatih Karagümrük Volkan Demirel ile sözleşme imzalıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlük koltuğuna oturan Volkan Demirel, kulübüyle sözleşme imzalıyor...

Demirel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Birbirini anlayan güzel bir ekibin içine geldiğim için mutluyum. 2.5 yıllık anlaşma sağladık. Hedeflerimiz çok büyük. Karagümrük'ü elimden geldiği kadar, düşüncelerimle, katkılarımla, aklımdakilerle bir yere getirmek için bir söz verdim. Bunu da en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

Hedeflerimiz doğrultusunda başkanımıza söz verdim. Çok iyi bir takım aldım, Farioli'ye de teşekkür ediyorum. İyi bir kadro bırakmış geriye. Giriş ve gelişmesi olan bir takım, ben sonuçlandırmaya geldim.

Fenerbahçe maçı benim için duygulu bir maç olacak. Yarın güzel bir maç olacak. En iyi şekilde çıkacağımızı ve hazır şekilde oynayacağımızı düşünüyorum.

"F.BAHÇE'YE GİDER MİYDİNİZ"

Fenerbahçe siz anlaştıktan kısa süre sonra hocasız kaldı. Anlaşmasaydınız Fenerbahçe'ye gider miydiniz?

"Ben her zaman, zamanın ve yerin doğru olması gerektiğini söylerim. Şu anda doğru zamanda doğru yerdeyim..."

Şu anki ekibimle 2-3 aydır zaten takımları analiz ediyor, ligi derinlemesine çalışıyorduk. Bu ekip benim teknik direktörlük kariyerim boyunca yanımda olacak, göreceksiniz. Ekip çalışmasına her zaman güveniyorum.

Caner'i eskiden beri tanıyorum. Şu an Caner'in daha olgun olduğu dönem. Geldiğim günden beri konuşuyoruz. O maçta da golü atarak 'Hoş geldin' demesi hoşuma gitti. Başkası atsa da sevinirdim ama onun atması ikimiz için de motive edici oldu.

Egemen Korkmaz benim her zaman yanımda olmasını istediğim biri. Ancak şu an bulunduğu konum itibariyle bunu ondan isteyemem. Abdullah hocadan da isteyemem.

Bu takımın bir hikayesi var. Güzel bir hikaye bırakmışlar. Giriş ve gelişme güzel ancak sonuçlandırılamamış. Ben bunu sonuca ulaştırmak istiyorum.

Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyorum. Hem kulübün bütçesinden dolayı hem de kadromuz yeterli. Genç futbolcularımız da var. İsim vermek istemiyorum ama 2-3 günde bana kendisini ispat eden isimler var.

İlk maçımdan önce, hani bir kıza aşık olursunuz ve hep onu düşünürsünüz ya, işte öyle bir heyecan vardı.

Artvinli bir baba, Rizeli bir anneden doğma çocuğum. Fatih'te doğdum. Karagümrük'ün nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Semtimin takımına geldiğim için ayrıca mutluyum. İnşallah semtimizi el birliğiyle yukarı çıkartmaya çalışacağız.

Şimdiye kadar çok teknik adamla çalıştım, hepsinden bir şey öğrendim. Her zaman yazarım. Futbolculuk hayatımda da yazardım. 3-4 aydır daha da fazla yazmaya başladım. Benim teknik direktörlük anlayışım, çok daha farklı.

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