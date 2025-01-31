İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 19:52