Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
EYÜPSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Umut, Melih, Prince, Emre, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam.
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Cengiz, Diack, Görkem, Rui Pedro, Joelson, Rivas, Aboubakar.
EYÜPSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Hatayspor maçı 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.